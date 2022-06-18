Стало відомо, яких втрат Україна зазнала у військовій техніці від початку війни

Стало відомо, яких втрат Україна зазнала у військовій техніці від початку війни

Від початку повномасштабної війни українські війська втратили до 50% своєї військової техніки. Йдеться про важке озброєння.

Це математична оцінка, яку можна зробити на основі довжини лінії фронту та інтенсивності війни.

Про це командувач матеріально-технічним забезпеченням Командування Сухопутних військ Володимир Карпенко розповів в інтерв’ю для National Defense.

"Про протитанкові керовані ракети чи протитанкову керовану зброю поки говорити не буду. Я говорю лише про важке озброєння. На сьогодні ми маємо приблизно 30-40%, а іноді і до 50% втрат техніки в результаті активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків і 700 артилерійських систем", – розповів Карпенко.

"Це математична оцінка, яку ми можемо зробити на основі довжини лінії фронту та інтенсивності конфлікту. Отже, подумайте про це. Якщо наразі потреба в артилерійських системах становить 700 одиниць, то їх потрібно поповнити, оскільки вони були знищені", – додав представник Сухопутних військ.

Нагадаємо, на початку червня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, від початку повномасштабної війни Україна втратила близько 10 тис. військових.

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