Стало відомо, якою буде ситуація з боями взимку на фронті

Очікується, що інтенсивність бойових дій зберігатиметься протягом зими, оскільки російські війська застосовують малі піхотні підрозділи, які намагаються досягти фронту пішки.

Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, передає Громадське.

Юрій Федоренко розповідає, що більшість військових не очікують зниження інтенсивності бойових дій взимку. За його словами, росіяни, ймовірно, менше використовуватимуть високоманеврену техніку, таку як мотоцикли та баггі. Водночас важку броньовану техніку ворог майже не застосовує і зараз, оскільки її знищують сили оборони.

"Але штурмова піхота противника стягується протягом всієї доби. Вона складається з "різношерстної аудиторії" — підготовлених військовослужбовців, людей, позбавлених волі, елементів приватних військових компаній, типу "Шторм-Z", - сказав він.

Командир батальйону "Ахіллес" розповів, що росіяни використовують малу піхоту для збереження присутності у Кругляківці на Купʼянському напрямку, але значної тактичної переваги не досягли. Окупанти проникли в ліс біля Колісниківки та намагаються посилити свою присутність у бік Борової. 1-ша бригада НГУ "Буревій" вибила росіян з лісу. Росіяни також можуть застосувати броньовану техніку та інколи проникають у тил, перевдягаючись у форму української армії.

Нагадаємо, армія Російської Федерації просувається до Курахового Донецької області. Місто опинилося перед загрозою окупації.

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