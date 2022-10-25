Стало відомо, за скільки років Росія відновить ракетні запаси

Росія стикається з проблемами відновлення запасів озброєння, зокрема, через санкції.

В силових структурах України вважають, що Росії знадобиться п'ять років для відновлення довоєнного запасу ракет.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

"Їм п’ять років треба на відновлення запасу станом на лютий цього року. Санкції тримають їх без складових", - розповіли виданню.

Співрозмовник УП також уточнив, що росіянам все ж вдається "потрошки" виробляти ракети зі старих запасів, але не у довоєнних темпах та обсягах.

Ракетний терор Росії

Армія Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення щоденно обстрілює міста України ракетами, руйнуючи інфраструктуру та вбиваючи цивільне населення.

Як розповів президент Володимир Зеленський, від 24 лютого Росія випустила по Україні орієнтовно 4500 ракет.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що у Росії закінчуються високоточні ракети, саме тому окупанти почали застосовувати у війні дрони-камікадзе "Shahed-136".

На думку військового експерта Олега Жданова, Росія використала 35% свого ракетного арсеналу.

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