Стало відомо, за скільки російське командування продає солдатів до приватних компаній

Російське командування продає мобілізованих на війну в Україну солдатів приватним військовим компаніям.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті вказується, що російське видання "Важливі історії" (iStories) поспілкувалося з матір'ю російського мобілізованого військовослужбовця, якого продали у приватну військову кампанію "Редут" за 25 000 рублів (272 долари США).

Жінка стверджує, що полковник Кожанов продав до окремої диверсійно-штурмової бригади "Ветеран" своїх бійців, які були приписані до двох військових частин 1440-го відмобілізованого полку – в/ч 29593 та в/ч 29303.

Ще у травні 2023 року родичі військовослужбовців 1440-го мобілізованого полку скаржилися на те, що російське командування передало частини полку до бригади "Ветеран".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території України продовжує погіршуватись логістичне забезпечення особового складу російських окупаційних військ.

Крім того, ми раніше інформували, що до тимчасово окупованого Криму кожен день прибувають нові мобілізовані із РФ.

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