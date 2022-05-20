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Стало відомо, за яку суму Річард Гір продав свій Jaguar, щоб допомогти українцям

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Стало відомо, за яку суму Річард Гір продав свій Jaguar, щоб допомогти українцям

Фото: Associated Press

Відомий американський актор Річард Гір продав свій колекційний кабріолет Jaguar XK8, аби допомогти українцям, які постраждали від російської війни.

Кабріолет 1999 року пішов з молотка аукціону за 31 750 доларів.

Про це йдеться на аукціонній платформі Bring A Trailer.

Відомо, що зірка Голлівуду придбав машину ще 23 роки тому і проїхав на ній 50 тисяч кілометрівм. У машини двигун об'ємом 4 л та п'ятиступінчаста автоматична коробка передач. У звіті Carfax не вказано жодних аварій.

Виручені кошти отримають два благодійні фонди – World Central Kitchen та Open Arms Ukraine.

Нагадаємо, не так давно відомий телеведучий Джеремі Кларксон передав Україні пікапи для евакуації. Знаменитість влаштував збір коштів, на які придбав Mazda BT-50, Toyota Hilux, Ford Ranger та Mitsubishi L200.

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