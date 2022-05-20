Стало відомо, за яку суму Річард Гір продав свій Jaguar, щоб допомогти українцям

Відомий американський актор Річард Гір продав свій колекційний кабріолет Jaguar XK8, аби допомогти українцям, які постраждали від російської війни.
Кабріолет 1999 року пішов з молотка аукціону за 31 750 доларів.
Про це йдеться на аукціонній платформі Bring A Trailer.
Відомо, що зірка Голлівуду придбав машину ще 23 роки тому і проїхав на ній 50 тисяч кілометрівм. У машини двигун об'ємом 4 л та п'ятиступінчаста автоматична коробка передач. У звіті Carfax не вказано жодних аварій.
Виручені кошти отримають два благодійні фонди – World Central Kitchen та Open Arms Ukraine.
Нагадаємо, не так давно відомий телеведучий Джеремі Кларксон передав Україні пікапи для евакуації. Знаменитість влаштував збір коштів, на які придбав Mazda BT-50, Toyota Hilux, Ford Ranger та Mitsubishi L200.
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