Стало відомо, звідки росіяни вдарили по Тернопільщині вночі (відео)

Ще один матеріал для слідчих дій.

Запуск чотирьох російських ракет "Калібр" по території України здійснили з фрегата Чорноморського флоту.

Голова Громадської ради при Одеській ОДА - речник голови ОВА Сергій Братчук оприлюднив відео Міноборони РФ.

"Ймовірно саме ці 4 потрапили в місто Чортків на Тернопільщині, оскільки в єдиних новинах голова Тернопільскої ОДА повідомив саме цю кількість", - зазначив він.

Нагадаємо, що внаслідок удару постраждали 22 людини, в тому числі і дитина.

Нагадаємо, минулої ночі у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи. Наразі в місті, куди потрапили російські ракети, тимчасово відключили газ. Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш пояснює — це потрібно для ліквідації наслідків вибухів.

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