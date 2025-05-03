Стали відомі наслідки масованого удару БпЛА по Харкову 2 травня — кількість потерпілих росте

Удар Росії по Харкову 2 травня / © ДСНС

Реклама

Рятувальники озвучили наслідки масованого удару БпЛА по Харкову станом на 2 травня 2025 року.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, внаслідок влучань та падіння уламків зафіксовано 10 пожеж у різних районах міста: Слобідському, Основ’янському, Салтівському та Київському. Горіли приватні та багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, виробничі об’єкти, транспортні засоби та інфраструктура.

Реклама

“На цю хвилину відомо про 47 поранених унаслідок атаки БпЛА на Харків. Медична допомога надається всім постраждалим”, — заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соцмережах.

Серед постраждалих — 1 дитина віком 11 років.

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків та обстеження місць влучань. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що ввечері 2 травня 2025 року у Харкові пролунали потужні вибухи. Влада попередила, що місто перебуває під потужною атакою російських дронів.