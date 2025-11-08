Стали відомі подробиці щодо “побиття” військовослужбовця на Чернігівщині під час транспортування

Мобілізація / © ТСН.ua

Чернігівський обласний ТЦК та СП спростував інформацію, що поширюється у мережі про нібито протиправні дії працівників центру та травмування військовозобов’язаного.

Про це йдеться в офіційному повідомленні у соцмережі Facebook.

За офіційними даними, інцидент стався через самовільні дії чоловіка під час супроводу до місця проходження служби. Перебуваючи у салоні мікроавтобуса, він намагався вийти через бокові двері під час руху, внаслідок чого отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

На місце події прибули медики швидкої допомоги та наряд поліції. Працівники ТЦК та СП надали першу медичну допомогу, наразі постраждалий госпіталізований.

З метою з’ясування всіх обставин розпочато службову перевірку, після завершення якої діям усіх учасників буде надано правову оцінку.

Керівництво ТЦК та СП закликає громадян критично ставитися до неперевірених публікацій у мережі і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Усі протиправні дії з боку військовослужбовців рішуче засуджуються, а центр всебічно сприяє проведенню розслідування.

