Війна

Війна
115
1 хв

Стали відомі подробиці щодо “побиття” військовослужбовця на Чернігівщині під час транспортування

Чернігівський обласний ТЦК пояснив обставини інциденту з військовозобов’язаним.

Наталія Магдик
Мобілізація

Мобілізація / © ТСН.ua

Чернігівський обласний ТЦК та СП спростував інформацію, що поширюється у мережі про нібито протиправні дії працівників центру та травмування військовозобов’язаного.

Про це йдеться в офіційному повідомленні у соцмережі Facebook.

За офіційними даними, інцидент стався через самовільні дії чоловіка під час супроводу до місця проходження служби. Перебуваючи у салоні мікроавтобуса, він намагався вийти через бокові двері під час руху, внаслідок чого отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

На місце події прибули медики швидкої допомоги та наряд поліції. Працівники ТЦК та СП надали першу медичну допомогу, наразі постраждалий госпіталізований.

З метою з’ясування всіх обставин розпочато службову перевірку, після завершення якої діям усіх учасників буде надано правову оцінку.

Керівництво ТЦК та СП закликає громадян критично ставитися до неперевірених публікацій у мережі і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Усі протиправні дії з боку військовослужбовців рішуче засуджуються, а центр всебічно сприяє проведенню розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Верховній Раді повідомили, як може змінитись мобілізація, та завдяки чому ТЦК можуть отримати більше інформації про військовозобов’язаних.

Дата публікації
