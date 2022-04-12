Стан постраждалих від токсичної речовини в Маріуполі відносно задовільний: про симптоми отруєння повідомили в полку «Азов»

Через перебування в повній блокаді токсикологічний аналіз здійснити поки не можуть.
Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь знаходяться у відносно задовільному стані, заявили у відео в полку «Азов», який перебуває в Маріуполі.
«Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім, зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів», – повідомили там.
Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. pic.twitter.com/G5myNNkJu6— АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022
Встановити речовину наразі не вдалося. Але відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії.
Через перебування в повній блокаді токсикологічний аналіз неможливий. Водночас основним завданням є спостереження за станом особового складу та можливими наслідками від отруєння».
Основна симптоматика постраждалих:
- гіперемія обличчя,
- підвищення артеріального тиску,
- сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей
Нагадаємо, російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме – по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов".
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