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Стан російської армії буде погіршуватися: мобілізовані не помиратимуть "за ідею"

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Стан російської армії буде погіршуватися: мобілізовані не помиратимуть "за ідею"

Фото: Associated Press

Розбігатимуться якнайшвидше.

Морально-психологічний стан військ РФ буде постійно погіршуватися. Ті люди, яких мобілізують після оголошення процессу очільником Кремля Володимиром Путіним, "за ідею" помирати не захочуть.

Про це сказав військовий експерт Михайло Самусь. 

"Розбігатися будуть набагато швидше за попередніх і такі випадки, як багатотижневе утримання Лимана, причому без особливих військових цілей, не буде. Те саме на Херсонському плацдармі – жодних перспектив там немає", - сказав Самусь.

Нагадаємо, Олексій Арестович назвав наступне місто, де ЗСУ можуть отримати перемогу

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Дата публікації
Перегляди
849
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