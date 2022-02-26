Станцію метро "Політехнічний університет" закрили на гермозасови зсередини

У соцмережах повідомляють про звуки вистрілів на простекті Перемоги

Одну зі станцій метро у Києві, яка розташована під проспектом Перемоги закрили на герметичні засови. Очевидці кажуть, що мате так відбувається на станції метро Політехнічний інститут.

Разом із тим у соціальних мережах поширюють відео із цієї вулиці, де чути звідки пострілів, автоматичні черги. Раніше повідомляли, що відбили атаку на військову частину, як поряд.

КМДА нагадує, що кияни мають залишатись вдома, чи в укритті.

О третій годині ночі, як повідомила в ефірі журналістка спільного інформаційного марафону ТСН.ua, було чути постріли та вибухи біля станції метро "Берестейська", у Солом'янському районі та на Шулявці. Вибухи чути щодесять секунд. Інформації про руйнування немає.

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, в районі метро "Берестейська" окупанти б’ють по військовій частині.