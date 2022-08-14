Станцію потрібно повернути Україні: ЄС і 42 країни закликали Росію вивести свої війська зі Запорізької АЕС

Там наголосили, що атомну станцію потрібно повернути під контроль української влади.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на офіційному сайті ЄС.

Представники Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіки Корея, Республіки Молдова, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Туреччини, Великої Британії, Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, а також Європейського Союзу закликали Росію повернути АЕС під контроль української влади.

" Неспровокована та невиправдана загарбницька війна Російської Федерації проти України, суверенної держави, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Ми рішуче підтримуємо важливість основоположних семи стовпів ядерної безпеки, як це викладено Генеральним директором МАГАТЕ Гроссі. Велику небезпеку для цих принципів становить контроль Росії над Запорізькою АЕС – найбільшою АЕС Європи. Розміщення російського військового персоналу та озброєння на ядерному об’єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки та гарантій, які всі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати", - йдеться у зверненні.

У заяві вказано, що п рисутність російських військових сил на Запорізькій атомній електростанції заважає оператору та українській владі виконувати свої зобов’язання з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до міжнародних конвенцій і стандартів безпеки МАГАТЕ, а також заважає МАГАТЕ виконувати свій мандат із гарантій.

" Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої військові сили та весь інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України та законний оперативний персонал може виконувати свої обов'язки без стороннього втручання, загрози або неприйнятно важких умов праці. Це також дозволить МАГАТЕ здійснювати верифікацію відповідно до зобов’язань України щодо гарантій у безпечних умовах і вчасно", - наголошують представники цивілізованих держав.

Там також наголосили, що вони засуджують брехню Росії, яка намагається виправдати ядерний тероризм з боку своїх військових.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому окупанти "обстрілюють себе на ЗАЕС".

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