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"Стане частиною Євросоюзу" - Зеленський про майбутнє Криму після деокупації

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"Стане частиною Євросоюзу" - Зеленський про майбутнє Криму після деокупації

Фото: УНІАН

Незаконно захоплений росіянами Крим після деокупації разом з Україною стане частиною Євросоюзу.

Для України Крим - це частина нашого народу, нашого суспільства, спільнота людей, яким держава гарантує свободу і туди неодмінно повернеться сучасність. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час другого саміту Кримської платформи.

Президент наголосив, що тільки Україна переймається безпекою Криму. Натомість для окупантів захоплений півострів є фішкою в геополітичній грі.

"Я хочу підкреслити: для України Крим - це не просто якась територія, не фішка в геополітичній грі, як для держави-терориста. Для України Крим - це частина нашого народу, нашого суспільства, спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу і повернемо сучасність. Крим був і є Україною, і після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу. Я в цьому впевнений. Паспорт громадянина України буде і паспортом ЄС. І це колосальні можливості для усіх наших людей, які живуть у Криму. Дороги Криму будуть дорогами усього європейського континенту, порти Криму будуть портами усієї Європи. Тільки Україна здатна зв'язати Сімферополь з Берліном, а Ялту з Неаполем", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Подоляк попередив, що кількість атак невідомого походження в Криму буде зростати.

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