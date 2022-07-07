"Стане Москві поперек горла": Братчук розповів про нову підступну тенденцію РФ із знищення українського зерна

Російські окупанти не лише цинічно крадуть українське зерно, а й знищують його, обстрілюючи майбутній урожай, який аграрії цьогоріч збирають у надскладних умовах.

Путінські війська нищать в Україні не лише інфраструктуру, житлові будинки, а й сільськогосподарські ангари й зерносховища. Допомогти Україні й світу у вирішенні продовольчої кризи, яку спричинила Росія на чолі з диктатором Путіним, можуть лише міжнародні гарантії.

Про це заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

У своєму повідомленні він зауважив, що те, що не можуть вкрасти окупанти, вони знищують. Утім, "українське зерно стане Москві поперек горла".

"Черговий авіаналіт ворог, удар ракетами по одному з районів Одещини. Вимальовується чітка тенденція до того, що ворог намагається знищувати наше зерно. Не лише краде (зерно) на тимчасово окупованих територіях, а знищує с/г ангари, майбутній урожай, зерносховища. Як це було у Миколаєві, бачимо і на Одещині. Тобто, коли говорять про гуманітарно-зернові коридори від РФ, хочеться сказати одне: "Нехай Москва палає". Лише міжнародні гарантії можуть вирішити цю проблему. Хочуть влаштувати Голодомор? Влаштують собі пекло!", - заявив Братчук.

Нагадаємо, окупанти обстріляли ракетами Одеську область, пошкодивши ангари із зерном і причал Зміїного.

Як повідомлялося, у світі голодною смертю можуть померти мільйони через блокування РФ українських портів.

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