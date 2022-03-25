"Стане учасником злочину": Верещук розповіла, чому намагання Червоного Хреста легалізувати гумкоридори в РФ, неприйнятні

"Стане учасником злочину": Верещук розповіла, чому намагання Червоного Хреста легалізувати гумкоридори в РФ, неприйнятні

Міжнародний комітет Червоний Хрест ухвалив рішення відкрити представництво в російському Ростові.

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Міжнародний комітет Червоний Хрест ухвалив рішення відкрити представництво в російському Ростові.

У телемарафоні вона заявила, що в такому разі комітет стане учасником злочину.

"Міжнародний Комітет Червоного Хреста, керівник якого був нещодавно в Москві, ухвалив дуже сумнівне рішення відкрити представництво в Ростові, тобто допомагати українцям з російського боку", - повідомила Верещук.

Вона вважає, що таке рішення Червоного Хреста є політично дуже неправильним ходом, який легалізує гуманітарні коридори у РФ.

"Ми будемо вимагати від МКЧХ, щоб людей повертали в Україну. Вони повинні їм допомогти і зробити коридор для повернення в Україну. Інакше він буде учасником злочину", - підкреслила вона.

При цьому Верещук додала, що МЗС України буде звертатися до Червоного Хреста з нотою за роз'ясненням.

Нагадаємо, Росія проводить масову примусову депортацію населення тимчасово окупованих територій України.

При цьому Червоний Хрест планує відкрити офіс біля кордону Росії з Україною.

Нагадаємо, Росія хоче скористатися цим для вивезення українців з тимчасово окупованих міст на свою територію.

Україна категорично виступила проти намірів Червоного Хреста відкрити офіс у Ростові-на-Дону нібито для "ефективнішої роботи" на території східної України.