"Стане важко боротися": у США назвали, скільки ще часу погода дозволить ЗСУ вести контрнаступ

Кірбі заявив, що контрнаступ пішов "не так далеко чи так швидко, як цього хочуть навіть українці", але боротьба триває.

У ЗСУ для ведення контрнаступу є ще шість-вісім тижнів гарної погоди, перш ніж обом сторонам стане важко воювати.

Про це координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив на брифінгу 3 жовтня.

За словами Кірбі, вже приблизно за два тижні погода погіршиться, що може ускладнити бойові дії.

"Час нам не друг. У нас є ще шість-вісім тижнів гарної погоди, перш ніж обом сторонам, відверто кажучи, стане важко боротися", – повідомив представник Білого дому.

Він зазначив, що за ці тижні "хорошої бойової погоди" США хочуть мати впевненість, що українські війська зможуть досягти успіху.

Кірбі також заявив, що контрнаступ пішов "не так далеко чи так швидко, як цього хочуть навіть українці", але все ще точиться жорстока боротьба на сході та півдні держави.

Як зменшення допомоги США вплине на контрнаступ

Кірбі також відповів на запитання журналістів, чи здатна Україна продовжувати контрнаступ у разі суттєвого зменшення підтримки з боку США. Так, посадовець запевнив, що найближчими тижнями буде "відносно послідовна та безперервна підтримка України" з боку Штатів, адже Пентагон ще має кілька невикористаних, але вже виділених мільярдів доларів.

Представник Ради нацбезпеки наголосив, що США надають Україні безпекову допомогу що два тижні. Він анонсував, що найближчим часом це триватиме.

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Водночас Кірбі застеріг, що в разі відсутності додаткового фінансування з боку Конгресу Україна може зіткнутися з "важкою зупинкою" у веденні бойових дій. Він додав, що будь-яка втрата фінансування "не принесе Україні користі".

Нагадаємо, Пентагон надіслав листа Конгресу США, в якому повідомив, що має для військової допомоги Україні близько 5,4 млрд дол. Цієї суми вистачить приблизно на шість місяців за умови таких обсягів витрат, як зараз.

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