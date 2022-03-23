Станом на 23 березня в Україні знеструмлено понад 1320 населених пунктів

Станом на 23 березня в Україні знеструмлено понад 1320 населених пунктів

За минулу добу відновлено електропостачання понад 47,5 тис. абонентів.

В Україні залишаються знеструмленими понад 1320 населених пунктів, загалом понад 874 тисячі споживачів.

За минулу добу електропостачання відновили понад 47,5 тис. абонентів.

Зокрема, у Донецькій області – 27 тисячам, у Київській – 8,4 тисячам, у Запорізькій – 6 тисячам, у Харківській – 4 тисячам, у Миколаївській – близько 2 тисячам, у Сумській – 110 абонентам.

Про це повідомляє міністерство енергетики.

Також посилено надійність роботи Київського енерговузла. Газопостачання відновлено близько 3 тисячам споживачам. Без газопостачання залишаються 290 тисяч споживачів.

Українська енергосистема понад тиждень працює спільно з європейською.

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Електроенергії достатньо, щоб забезпечити потреби населення, військових, лікарень, комунальних підприємств та інших споживачів.

Оператор ГТС повністю контролює роботу української ГТС.

Компанія продовжує відновлення інфраструктури, що була пошкоджена внаслідок боїв. За попередню добу проведені вогневі роботи на магістральному газогоні Луганськ- Лисичанськ- Рубіжне, тривають відновлювальні роботи по усуненню пошкоджень на інших об'єктах ГТС.

Загальна кількість по Україні зупинених через ворожі обстріли газорозподільних станцій без змін – 40 ГРС.

Нагадаємо, на Сумщині без світла залишаються 73 населені пункти.

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