Станом на сьогодні в полоні окупантів перебуває 11 голів місцевих громад – Верещук

Станом на сьогодні в полоні окупантів перебуває 11 голів місцевих громад – Верещук

Також ведуться перемовини щодо звільнення усіх цивільних в рамках обміну військовополоненими.

Станом на сьогодні в полоні окупантів перебуває 11 голів місцевих громад.

Про це 3 квітня, під час брифінгу, розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що у полоні залишаються голови Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

"Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян, міжнародний комітет Червоного хреста і через цю міжнародну організацію вимагаємо від Російської Федерації надати інформацію про місце перебування полонених цивільних громадян і стан їхнього здоров'я", - зазначила Верещук.

Вона додала, що наразі також ведуться перемовини для звільнення усіх цивільних в рамках обміну військовополоненими.

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