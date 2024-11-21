Становище України на фронті погіршилось: міністр оборони Британії зробив попередження

На засіданні спеціального комітету з оборони Джон Хілі описав похмуру картину ситуації в Україні.

Лінія фронту "зараз менш стабільна, ніж будь-коли" від перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі, повідомляє Sky News.

На засіданні спеціального комітету з оборони Хілі описав похмуру картину ситуації в Україні.

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Британський міністр заявив, що Росія вже декілька разів вживала ескалації, включаючи посилення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури напередодні зими, розгортання щонайменше 10 тисяч північнокорейських військових та почастішання нападів, внаслідок яких гинуть діти.

Міністр оборони не підтвердив, що росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету по Україні, лише визнав, що про це повідомлялося у ЗМІ.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Повітряні сили деталей не повідомили, але відомо – це була нова ракета, яку застосував ворог.

В адміністрації диктатора РФ Володимира відреагували на інформацію про запуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні.

Вперше! Росія атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою

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