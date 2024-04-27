Становище відчайдушне, але відступ ще ризикованіший: Forbes – про ситуацію під Очеретиним для ЗСУ

Відступ може призвести до здачі десятків квадратних миль території і змусити сотні мирних жителів тікати або змиритися з тим, що вони житимуть в умовах жорстокої окупації, зазначає видання.

Росія перекидає підкріплення під Очеретине на Донеччині, де Збройні сили України відчайдушно намагаються уникнути відступу, оскільки він несе за собою занадто великі ризики.

Про це пише Forbes.

"Становище виснажених українських бригад у цьому районі відчайдушне. Можна з упевненістю сказати, що українці втратять кілька сіл навколо осі Очеретине", – пише видання.

Однак реальну небезпеку становить ситуація, за якої у ЗСУ не залишиться іншого вибору, окрім як скоротити втрати, відступити на кілька кілометрів на захід і знову закріпитися на новій оборонній лінії.

"Цей відступ може призвести до здачі десятків квадратних миль території і змусити сотні мирних жителів тікати або змиритися з тим, що вони житимуть в умовах жорстокої окупації. Гірше того, відступ – якщо його буде виконано погано – надасть росіянам можливість подвоїти локальні атаки і домогтися другого, третього або четвертого прориву, який, подібно до ланцюгової реакції, може спровокувати більш масштабний український колапс", – ідеться у статті.

Forbes зазначає, що всі українські бригади насилу утримують оборонні позиції під безперервними обстрілами, і дисбаланс у вогневій потужності може виявитися вирішальним під час битви".

Російське командування перекинуло на вихідні позиції 15-ту і 74-ту мотострілецькі бригади, а також частини 90-ї танкової дивізії і спецназ. Їм протистоять щонайменше сім українських бригад і окремий батальйон: 23-тя, 25-та, 47-та, 100-та і 115-та механізовані бригади, 25-та повітряно-штурмова бригада, 3-тя штурмова бригада і 425-й штурмовий батальйон. Зазвичай бригади розгортають по одному батальйону за раз.

Таким чином, російські окупанти налічують понад 10 тисяч військовослужбовців, яким протистоять лише 3 тисячі українців.

Оборонятися легше, ніж атакувати, навіть якщо той, хто атакує, має перевагу у вогневій потужності, тому росіяни не гарантовано виграють битву і змусять українців відступити, зазначає видання.

"Проникнувши на п'ять миль на українську територію, найзахідніші російські війська опинилися по суті на самоті та далеко від основних ліній постачання. Вони вразливі. Якщо українським військам вдасться заморити їх голодом до того, як російські підкріплення розширять виступ і зміцнять логістику, росіяни можуть програти цей бій", – йдеться у статті.

Хоча такий оптимістичний результат можливий, однак реалістичнішим видається варіант, за якого ЗСУ спробують з боєм відступити на захід, вважає Forbes.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Олександр Сирський розповів на "Рамштайні" про загострення на полі бою.

Читайте провідні новини на сьогодні: