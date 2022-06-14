Стара модифікація: на Тернопільщині показали місце падіння збитої російської ракети (фото, відео)

Українська ППО у вівторок, 14 червня, збила над Тернопільщиною ракету.
Це - ймовірно ракета старої модифікації.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Російську ракету на Тернопільщині вдалось збити посеред поля.
"За зовнішніми ознаками решток можна припустити, що росіяни стріляли ракетами старої модифікації", - повідомили у Центрі.
Нагадаємо, у Львівській області зросла кількість осіб, які постраждали внаслідок падіння уламків російської ракети. Так, кількість постраждалих у Золочеві на Львівщині зросла з 4 до 6 осіб.
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