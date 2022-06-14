Стара модифікація: на Тернопільщині показали місце падіння збитої російської ракети (фото, відео)

Українська ППО у вівторок, 14 червня, збила над Тернопільщиною ракету.

Це - ймовірно ракета старої модифікації.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російську ракету на Тернопільщині вдалось збити посеред поля.

Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"За зовнішніми ознаками решток можна припустити, що росіяни стріляли ракетами старої модифікації", - повідомили у Центрі.

Нагадаємо, у Львівській області зросла кількість осіб, які постраждали внаслідок падіння уламків російської ракети. Так, кількість постраждалих у Золочеві на Львівщині зросла з 4 до 6 осіб.

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