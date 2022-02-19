Старі методи: російські окупанти обстріляли власні позиції, щоб звинуватити у цьому ЗСУ

Старі методи: російські окупанти обстріляли власні позиції, щоб звинуватити у цьому ЗСУ

Бойовики відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи.

Російські окупанти у зоні проведення ООС 19 лютого обстріляли власні позиції, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Військові зазначають, що російські окупанти почали використовувати старі методи для здійснення провокацій. Зокрема, відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи.

"Зокрема, близько 4.00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців", - повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Нагадаємо, російські окупанти заздалегідь записали відео про примусове вивезення мирних жителів та навіть зняли обстріли, щоб звинуватити Україну в "агресії".