Старі шоломи, втрати і голод: полонений окупант описав жахливу ситуацію в армії РФ під Бахмутом

Полонений запевняє – думав, що їде на військові збори, а вже наступного дня опинився на фронті в районі Зайцевого у старому шоломі, без бронежилета, з автоматом з обмеженою кількістю набоїв.

Російський військовополонений розповів про великі втрати, погане забезпечення та навіть голод у ворожому війську під Бахмутом на Донеччині.

Відповідне відео з розповіддю військовополоненого загарбника опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Великі втрати та голод. Черговий полонений розповідає про жахливу ситуацію в російської армії під Бахмутом", – йдеться в заяві Сирського.

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Він уточнив, що на відео зафіксована розповідь 52-річного Дениса Сержі родом із окупованої Горлівки на Донеччині, який служив стрільцем у російському 269-му окремому стрілецькому батальйону.

Полонений розповів, що російські війська забезпечені старими радянськими шоломами, поскаржився на нестачу боєприпасів на позиціях, на голод через погане продовольче забезпечення та великі втрати. Сержа також розповів, що боїться за свою родину, і про те, як опинився у полоні.

Як окупант потрапив на війну

За словами військовополоненого, 18 лютого 2022 року йому зателефонували з роботи і вказали з’явитися до будинку культури шахти "Кочегарка".

"З’явився, записали, повантажили до автобуса і відвезли. Сказали, що типу збори. Від підприємства сказали "треба" – значить треба. Привезли, переодягли і одразу – на Зайцеве 19 лютого. Зброю, автомат дали. Бронежилетів не було. Шолом старого зразка і чотири ріжка (з набоями до автомата – ред.). Я тоді думав, що це будуть лише збори – два-три дні і все, нас розпустять", – розповів Сержа.

Бої в районі Бахмута

Він додав, що майже рік воював у районі Зайцевого, а потім поплічника окупантів перекинули у район Бахмута.

"Відвели одразу на позиції. Боєприпасів було взагалі мало. Їжа – в перші дні взагалі голодували. Потім трішки налагодилося, але зовсім погано. На всіх – мішок хліба на 2-3 дні", – поскаржився полонений.

За словами Сержі, він разом з іншими бойовиками здебільшого капали на позиціях траншеї та виносили поранених.

Військовополонений узявся запевняти, що на війну його забрали примусово і звідти "ніяк не можна було піти", адже за дезертирство загрожувала в’язниця: "Все-таки дві доньки ростуть, можуть бути і гоніння".

Як здався у полон

"Сам здався. Ніс пораненого. Так вийшло, що хлопці зайшли, я підняв руки, зняв ріжок і сказав, що я здаюся", – розповів Сержа.

Він додав, що в полоні з ним поводяться добре і одразу надали йому медичну допомогу, нагодували, напоїли ще й пригостили сигаретами.

"Не люблю я воювати, вбивати людей. Дуже багато гине людей. І навіщо нам це треба всім? Я більше не піду воювати. Кидайте, хлопці, зброю. Досить воювати", – закликав російських загарбників військовополонений.

Полонений окупант розповів про жахливу ситуацію у війську під Бахмутом: великі втрати і голод

Ситуація в районі Бахмута

Як повідомила 19 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, росіяни перекинули до району Бахмута додаткові підрозділи і збільшили кількість обстрілів, аби зупинити просування ЗСУ. Однак українські захисники просунулися в глибину противника на декількох ділянках. За минулу добу там сталося 41 бойове зіткнення.

Зауважимо, основні сили українських військ для витіснення ворога кинуті на Запорізький напрямок, а на Донецькому – тривають локальні штурми та відбиття позицій. Найбільше просувань фіксується навколо Бахмут, де відбуваються постійні штурми, йдеться в сюжеті ТСН. На російських позиціях, які раніше були яру, розкидані залишки ворожих боєприпасів. Звільнені території перериті вирвами від прильотів та запаскуджені сміттям.

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