Старі та немічні: кого РФ мобілізує на окупованих територіях

Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 вересня.

Зокрема, у Горлівці, 19 вересня, представники 1-го армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десятьох чоловіків, незважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров’я.

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У період від 18 до 20 вересня цього року у Луганському СІЗО представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених.

Окупаційна влада в Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги.

Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил РФ імені маршала Василевського, та їх подальше розміщення на посади у військах.

На базі московського загальновійськового командного училища у період від 26 вересня до 24 жовтня російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Вечері того ж дня стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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