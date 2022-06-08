"Старий світ буде зруйновано": астрологиня і таролог розповіли, коли коли закінчиться війна в Україні

"Старий світ буде зруйновано": астрологиня і таролог розповіли, коли коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні може закінчитись уже наприкінці літа.

Проте наприкінці червня та у липні може бути складний період у протистоянні Росії та України.

Про це повідомляють "Факти".

Таролог, учасник і півфіналіст 20-го сезону "Міжнародної битви екстрасенсів" Роман Шептицький розповів, що Україна переможе у війні проти Росії. За його словами, війна може закінчитись уже в серпні.

"На жаль, ми не знатимемо всіх нюансів, але незабаром володимиру путіну прийде кінець. Є надія, що закінчиться все влітку, особливо активно випадає вісімка, тобто вже в серпні", - розповів Роман Шептицький.

Астрологиня Ольга Медвецька зазначає, що від 6 червня рівень напруги на війні може знизитись. Ворог не відступатиме, проте інтенсивність боїв знизиться. Проте від 25 червня до 6 липня очікується новий етап ескалації та дуже непростий період на фронті.

"Останній період, найімовірніше, буде найскладнішим за всю війну. Це буде час різких змін… Старий світ буде зруйнований. Це будуть складні події, які призведуть до руйнування старого або того, хто зжив себе. Це, ймовірно, не буде точкою", - сказала Ольга Медвецька.

Нагадаємо, тарологиня спрогнозувала, коли закінчиться війна в Україні.

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