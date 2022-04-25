Starlink доступний в Україні: як він працює та хто може ним користуватися

Starlink доступний в Україні: як він працює та хто може ним користуватися

В Україні через день після того, як Путін віддав наказ своєму війську розпочати повномасштабну війну в нашій країні, з'явився сервіс Starlink. Користуватися ним безкоштовно на період воєнного часу можуть усі охочі.

ТСН.ua розповідає, як працює Starlink та для чого він потрібен.

Що таке Starlink

Starlink — це супутникова платформа, яка забезпечує доступ до широкосмугового інтернету. Завдяки супутникам, які розміщуються на околоземній орбіті, сервіс дозволяє покривати Мережею всю планету. Використовується Starlink здебільшого для наукових та військових задачах. Працює він завдяки спеціальному терміналу із супутниковою антеною.

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Для чого Starlink в Україні

Щоб бути на зв’язку не зважаючі на перебої з стаціонарним інтернетом, який надають українські оператори.

“Starlink дасть можливість залишатися на звʼязку там, де немає альтернатив — стаціонарний та мобільний інтернет не працює через пошкодження, в тому числі й внаслідок воєнних дій, чи відключення енергопостачання. Або ж у відповідному місці взагалі немає покриття”, — наголосили в пресслужбі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Коли Starlink з’явився в Україні

24 лютого президент РФ Путін оголосив про початок так званої “спеціальної військової операції”, хоча практично весь світ називає це війною проти України. А вже 25 лютого віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров написав на своїй сторінці в соцмережі повідомлення до Ілона Маска — власника та розробника сервісу Starlink. Той попросив його надати Україні супутникову платформу. Вже через кілька годин Маск відповів:

“Сервіс Starlink вже активний в Україні. Більше терміналів у дорозі”.

Хто може користуватися Інтернетом від Ілона Маска

Зараз користуватися сервісом Starlink можуть ті міста, де вже встановлені термінали. Такі “тарілки” вже є у Бучі, Ірпені, Борисполі, Чернігівській, Житомирській та Сумській областях. В першу чергу Інтернет від Маска доступний для підприємств критичної інфраструктури, але користуватися ним можуть і прості українці.

“Сьогодні понад 10 тисяч станцій допомагають бути на зв'язку та підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території. Зараз Україну вже майже неможливо представити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців”, — написав на своїй сторінці в соцмережі віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

На період війна Starlink в Україні є безкоштовним. У мирний час комплект для встановлення Інтернету коштує 500 доларів (понад 15 тисяч гривень), а щомісячна абонплата обійдеться у 100 доларів (понад 3 тисячі гривень).

Щоб підключитися до сервісу необхідно дізнатися, чи є він у вашому місті, та завантажити на свій смартфон застосунок, через який і відбувається підключення до Мережі.

До речі, мобільний застосунок у середині березня став найбільш завантажуваним в Україні.

“Застосунок завантажили в Україні майже 100 000 разів, за останні два тижні кількість інсталяцій у світі зросла більш ніж утричі”, — наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що російські хакери атакують пересічних українців, щоб шпигувати за ними і поширювати фейки.

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