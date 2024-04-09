Starlink Ілона Маска допомагає російським окупантам у війні в Україні - WSJ

Окупаційна армія використовує у війні в Україні супутниковий Інтернет Starlink американської компанії SpaceX Ілона Маска. Їх купляють російські волонтери та передають загарбникам.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на продавця із Москви Олега.

За його словами, більшість його замовлень йдуть із тимчасово окупованих територій України.

Інформаційне агентство зазначає, що компанія може обмежити доступ до Starlink за допомогою геозондування, аби сервіс був недоступним у певних країнах, а також може деактивувати окремі свої пристрої.

"Росія і Китай не дозволяють використовувати технологію Starlink, оскільки вона може підірвати державний контроль над інформацією", - йдеться у статті.

Журналісти нагадали заяву Ілона Маск, що начебто жоден термінал не був прямо або побічно проданий у Росію і що термінали не працюватимуть на території РФ. Однак, як встановило розслідування журналістів, для Інтернету Starlink існує тіньовий ланцюжок постачань, через який здійснюють таємні угоди в Африці, Південно-Східній Азії та ОАЕ. Це дозволяє пристроям потрапляти до деяких супротивників США і військових злочинців, зокрема й російських окупантів.

Помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Пламб наголосив, що SpaceX працює разом з Україною, щоб спробувати припинити використання РФ терміналів у війні.