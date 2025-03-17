Одна з країн готова розмістити тисячі своїх солдатів в Україні: деталі від The Times

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, ймовірно, готовий розмістити своїх солдатів в Україні. Вони можуть перебувати в країні довгі роки.

Про це повідомляє видання The Times.

За інформацією медіа, Стармер готовий взяти на себе безстрокове зобов'язання розмістити британські війська на "стільки, скільки буде потрібно" разом із західними союзниками в спробі зберегти мир. The Times пише, що керівники оборонних відомств "коаліції охочих" зустрінуться в Лондоні цього четверга, щоб "з усією конкретністю" обговорити, де мають бути розміщені миротворчі сили.

Близько півдюжини країн, включно з Великою Британією, Францією, Туреччиною, Канадою та Австралією, обговорюють плани щодо відправлення в Україну до 30 000 військовослужбовців. Інші країни готові допомогти зброєю і логістикою.

Як повідомлялося, Італія хотіла б отримати "чіткий мандат ООН" - перш ніж направляти свої війська до миротворчої місії в Україні. Загалом Рим не проти миротворців.

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