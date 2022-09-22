Стародавні танки та "голі" солдати: військовий експерт пояснив, чому мобілізація в РФ зіграє на руку Україні

Військовий експерт американського видання Forbes Девід Акс вважає, що Путін оголосив часткову мобілізацію із відчаю, але ймовірність того, що новоприбулі на фронт росіяни серйозно вплинуть на перебіг подій, вкрай низька.

Експерт пояснив, чому і назвав три причини.

По-перше, у всіх цих людей дуже низька мотивація: усі, хто бажав піти на війну до України, уже зробили це, зокрема у складі контрактної армії.

"Насильно мобілізовані, побачивши жахи цієї війни, за першої ж нагоди або здадуться в полон, або стануть дезертирами", - пише він.

По-друге, армія наразі — це передовсім якісна та сучасна техніка. Де її взяти Росії — невідомо.

"Стародавні танки Т-62, які росіяни розконсервували цього літа, — лише превʼю прийдешнього технологічного регресу", ― пише Акс.

По-третє, армією людей робить вишкіл, і на те, щоб із цивільного (навіть із військовою підготовкою за плечима) вийшов боєць, потрібно шість місяців тренувань.

Мобілізація в Росії, якщо вона взагалі відбудеться за планом, обернеться переповненими військкоматами, немотивованими та невмілими солдатами, яким бракує всього ― від взуття до провізії, і використанням зброї із середини минулого століття.

"Це не може не призвести до величезних втрат ― і, відповідно, до погіршення суспільно-політичного клімату в росії. Для більшості росіян Путін тривалий час грав роль доброго царя, але у звʼязку з останніми рішеннями цей імідж ризикує відійти в минуле. Мобілізація, більше за будь-який окремо взяти успіх України на полі бою, може наблизити кінець путінського правління ― і кінець війни", - зазначив він.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Також Путін пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї. Головні тези диктатора з екстреного звернення, читайте тут.

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що оголошення диктатором Кремля Володимиром Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється.

Паніка та розкуплені квитки: як реагують росіяни на часткову мобілізацію на війну в Україні

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