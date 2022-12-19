"Старого мотлоху багато": експерт пояснив, з чим окупанти можуть піти у великий наступ

Російські окупанти мають достатньо застарілого озброєння, щоб зважитись на великий наступ і спробувати примусити Україну до перемовин. Але ця спроба не матиме успіху.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник під час телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"В них немає якісної техніки - це очевидно. На мій погляд, не тільки Т-62, але й Т-55, а можливо, дещо поіронізую, і до Т-34 дійти. Але нагадаю, що автоматів Калашникова вони наштампували до 100 млн, рушниць Мосіна - 37 млн, великокаліберних кулеметів ДШК - понад 1 млн, РПГ-7 - понад 9 млн. Старого мотлоху в них неймовірно багато. А піхотинцеві достатньо дати в руки саперну лопатку, і вони будуть помирати "за родіну, за Сталіна", - каже Черник.

Коментуючи доцільність такого наступу РФ, експерт заявив:

"Чи потрібен їм цей останній "кидок мангуста"? Вони програють, вони мусять тиснути, щоб хоч в якийсь спосіб спробувати посадити українців за стіл переговорів з ними. Чи це їм вдасться? 100% не вдасться. Тільки відтягне їхню агонію і кінцеве умогилення московського імперіалізму... Але жодним чином недооцінювати противника не можна".

Черник додав, що ЗСУ побудували на кордоні з Білоруссю "українську лінію Маннергейма".

"Якщо вони відважаться, їм буде непереливки. Для того, щоб дійсно щось було по-справжньому серйозно, треба не менше, ніж 50-тисячний корпус. Де їм це взяти - не розумію. До 15 тисяч особового складу і відповідної техніки мають. Це або повнокровна радянська дивізія, або три механізовані бригади. Не більше. Разом з тим, для них створити якийсь психологічний тиск - це вже результат".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів і точно підуть у наступ - або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі.

"Перш за все, важливо утримати цю лінію і не втратити позиції. Тому що звільнити території в десять-п'ятнадцять разів важче, ніж не здати. Тож наше завдання зараз — втриматися. Це наше стратегічне завдання", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому.

Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що росіяни в Білорусі можуть спробувати прорвати північний кордон України.

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