Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Знайдені тіла старости села Мотижин на Київщині та її чоловіка, які були викрадені окупантами

Дата публікації
Перегляди
199
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Старосту села Мотижин та її чоловіка окупанти викрили ще 23 березня.

Після звільнення Київської області від окупантів знайшли тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка. Росіяни їх викрали 10 днів тому - 23 березня.

Про повідомив голова Макарівської громади Вадим Токар.

"Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко, які були взяті в полон російськими військовими 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома", - повідомив Токар.

Нагадаємо, станом на 2 квітня, за даними Міноборони, ЗСУ звільнили від окупантів усю Київську область. Водночас жителів області ще не повертатися додому, адже звільнені території є досі небезпечними. Для їх розмінування потрібно не менше 10 днів.

Читайте також:

Наступна публікація