Знайдені тіла старости села Мотижин на Київщині та її чоловіка, які були викрадені окупантами

Знайдені тіла старости села Мотижин на Київщині та її чоловіка, які були викрадені окупантами

Старосту села Мотижин та її чоловіка окупанти викрили ще 23 березня.

Після звільнення Київської області від окупантів знайшли тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка. Росіяни їх викрали 10 днів тому - 23 березня.

Про повідомив голова Макарівської громади Вадим Токар.

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"Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко, які були взяті в полон російськими військовими 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома", - повідомив Токар.

Нагадаємо, станом на 2 квітня, за даними Міноборони, ЗСУ звільнили від окупантів усю Київську область. Водночас жителів області ще не повертатися додому, адже звільнені території є досі небезпечними. Для їх розмінування потрібно не менше 10 днів.

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