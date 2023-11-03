Стаття Залужного спонукає Захід до перегляду військової допомоги Україні – Politico

Заяви головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного підігрівають дебати про підтримку України в США. Конгрес Сполучених Штатів на чолі з Майком Джонсоном був вражений відвертістю "залізного" генерала.

Про це пише Politico.

Як зазначає видання, нещодавня стаття для британського видання The Economist очільника ЗСУ суттєво вплинула на подальші плани США щодо підтримки Києва в боротьбі з російською агресією.

Відвертість Залужного спонукала республіканців у Конгресі переглянути питання щодо постачань Києву великої кількості зброї.

Видання стверджує, що коментарі головнокомандувача ЗСУ є приводом для перегляду американської підтримки Києва у ключі – "стільки, скільки буде необхідно". І це може зробити завдання України в боротьбі з агресією Росії ще складнішим.

Сенатор-республіканець Джош Гоулі, який скептично ставиться до збільшення допомоги Києву, заявив, що відвертість Залужного "пробила велику діру в політиці адміністрації США щодо України". За словами Гоулі, їхня позиція полягає в тому, що крім військового аспекту, Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну фінансово й в усіх інших напрямках, щоб ситуація не зайшла в глухий кут.

"Це, природно, викликає запитання: яка саме наша стратегія щодо кінцевої мети? Який тут план? Я не думаю, що у них є план", – сказав він.

Сенатор-демократ Бен Кардін, який також є очільником комітету у закордонних справах Сенату США, повідомив про те, що оцінка Залужного "збігається з тим, що нам повідомляли".

"Була надія, що вони досягнуть більших успіхів", – продовжив він, сподіваючись, що Україна зможе утримати те, що вона звільнила від окупації Росії за підтримки США.

"Сенат, найімовірніше, схвалить збільшення допомоги Україні, що є частиною запиту президента США Джо Байдена на 106 мільярдів доларів, який включає підтримку Ізраїлю і Тайваню, а також більше ресурсів для посилення безпеки південного кордону з Мексикою", – йдеться у повідомленні.

Водночас новому спікеру Палати представників Майку Джонсону доводиться переконувати скептичніше налаштованих колег. Нещодавно він заявив республіканцям у Сенаті, що виступає за надання Україні більшої кількості зброї, але стверджує, що міг переконати законодавців схвалити ці постачання лише окремо від пакета допомоги Ізраїлю.

"Заява Залужного, схоже, спрямована на те, щоб вплинути на дебати в американському Конгресі. Генерал, як і президент України Володимир Зеленський, наголошував на необхідності більш досконалих винищувачів, безпілотників, ракет більшої дальності та артилерії, щоб прорвати російську оборону", – підсумувало видання.

Стаття Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав для британського видання The Economist статтю "Сучасна позиційна війні та як у ній перемогти", в якій він розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ, потребу в посиленні мобілізації та ризики для обох сторін.

ТСН.ua зібрав головні тези, які озвучив "залізний" генерал у колонці для іноземного видання.

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