Став "героєм РФ": експерти встановили родичів окупанта, який ґвалтував 4-річну дитину та її матір

Педофіла з Росії вже ліквідували на війні в Україні.

Експерти розшукали родичів одного з двох російських окупантів, які зґвалтували 4-річну дівчинку та її матір на очах у її батька у Броварському районі на Київщині.

Про це пише OSINT Бджоли.

Так, військовослужбовця 15-ї окремої мотострілецької бригади Євгена Чорнокнижного 1994 року народження ЗСУ вже ліквідували. Проте вдома з педофіла зробили справжнього "героя". У школі, де він навчався, Чорнокнижному встановили меморіальну дошку.

Фото/Telegram: OSINT Бджоли

Фото/Telegram: OSINT Бджоли

Стверджується, що педофіл "героїчно загинув під час виконання воїнського боргу під час "спецоперації" з "денацифікації" на території України". Чорнокнижному навіть вручили посмертно орден мужності.

Експерти знайшли контакти його брата Михайла 1993 року народження, батька Андрія Євгеновича 1965 року народження і матері Наталії Валентинівни 1972 року народження, котрі мешкають у селі Чеботарево Оренбурзької області.

Нагадаємо, двох російських снайперів звинувачують у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у батька.

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