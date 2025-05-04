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- Війна
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"Став першим у світі, хто збив російську ракету "Кинджал": що відомо про воїна
Повітряні сили розповіли про перший випадок в історії, коли ракета була перехоплена системою ППО. Ба більше, росіяни заявляли, що зробити це взагалі неможливо.
Два роки тому бійці підрозділу 96 зенітної ракетної Київської бригади повітряного командування «Центр» знищили гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал». Оператор ЗРК Patriot, на ім’я Дмитро став першим у світі, хто збив російську аеробалістичну ракету «Кинджал».
Про це повідомляють Повітряні сили України.
«Коли почалася війна — я вступив до війська. Я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot та зіб’ю перший „Кинджал“ у світі», — розповідає Дмитро.
Він додав, що того дня він та його побратими думали, що працюють по російському «Іскандеру», але виявилося, що ціль була «жирнішою». А коли знайшли уламки, виявилося, що це був «Кинджал».
«Всі були задоволені», — сказав Дмитро.
За словами бійця, його командир, який є Героєм України, мотивує весь особовий склад.
«Коли твій командир Герой України — у тебе немає шансу на помилку», — резюмував він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зробив заяву про великий артилерійський контракт з Чехією.
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