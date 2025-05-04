"Став першим у світі, хто збив російську ракету "Кинджал": що відомо про воїна

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Два роки тому бійці підрозділу 96 зенітної ракетної Київської бригади повітряного командування «Центр» знищили гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал». Оператор ЗРК Patriot, на ім’я Дмитро став першим у світі, хто збив російську аеробалістичну ракету «Кинджал».

Про це повідомляють Повітряні сили України.

«Коли почалася війна — я вступив до війська. Я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot та зіб’ю перший „Кинджал“ у світі», — розповідає Дмитро.

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Він додав, що того дня він та його побратими думали, що працюють по російському «Іскандеру», але виявилося, що ціль була «жирнішою». А коли знайшли уламки, виявилося, що це був «Кинджал».

«Всі були задоволені», — сказав Дмитро.

За словами бійця, його командир, який є Героєм України, мотивує весь особовий склад.

«Коли твій командир Герой України — у тебе немає шансу на помилку», — резюмував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зробив заяву про великий артилерійський контракт з Чехією.

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