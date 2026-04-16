Ставка на балістику та цілодобовий терор: військовий розкрив нові плани ворога проти України

Атака на Україну

В Україні спостерігається гостра недостатність засобів для перехоплення балістичних цілей. Російські окупанти, користуючись дефіцитом ракет до комплексів Patriot, дедалі частіше обирають саме балістику для ударів по українських містах.

Про це повідомив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

За словами військового, агресор системно аналізує ефективність своїх ударів. Коли крилаті ракети та дрони перестають приносити бажаний результат через роботу української ППО, ворог шукає нові підходи.

«Особливим є те, що ворог намагається змінювати підходи і тактику своїх атак. В принципі, це відбувається системно протягом війни, коли агресор бачить, що їхні атаки не приносять тих результатів, на які вони сподіваються», — відзначив Мусієнко.

Він наголосив, що під час останніх атак майже всі крилаті ракети були знищені, проте балістика залишається критичною проблемою. Україні потрібно більше комплексів та боєкомплекту до них, але їх постачання ускладнене ситуацією у світі. Зокрема, інтенсивним використанням ракет до Patriot США та їхніми союзниками в районі Перської затоки.

Плани на цілодобовий терор та тисячу «Шахедів»

Росія не полишає спроб виснажити українців не лише фізично, а й психологічно. Для цього окупанти намагаються вийти на режим системного цілодобового терору. Денні атаки, за словами Мусієнка, спрямовані переважно на психологічний тиск, оскільки вони менш ефективні, ніж нічні.

«Ворог зараз прагне цього найбільше саме по балістиці. Разом з тим, ми бачимо, що вони намагаються вийти на збільшення застосування дронів», — зауважив військовий.

Зокрема, стало відомо про амбітні, але поки що нереалізовані плани Кремля:

«Відомо, що в плани агресора входило мати здатність і можливості застосовувати близько тисячі дронів безпосередньо однієї атаки. Вони хочуть вийти на ці показники», — повідомив Мусієнко.

Попри тиск ворога, Сили оборони України діють на випередження. Завдяки операції «Павутина» вдалося суттєво обмежити можливості російської авіації, через що зростання кількості обстрілів крилатими ракетами наразі не фіксується.

Українські захисники також зосереджені на превентивних заходах: нищенні складів із «Шахедами» та пускових рубежів у тимчасово окупованому Криму.

«Сили оборони працюють над тим, щоби знищувати, зокрема, пускові рубежі і не давати настільки інтенсивно використовувати військову інфраструктуру у тому ж окупованому Криму», — підкреслив Мусієнко.

Військовий запевнив, що робота зі зриву планів РФ щодо масованих запусків безпілотників триватиме й надалі, а балістична загроза залишається пріоритетним питанням для обговорення з міжнародними партнерами.

Масована атака 16 квітня — останні новини

Нагадаємо, у четвер, 16 квітня, російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші населені пункти.

У столиці внаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще понад 50 дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі, виникли пожежі.

В Одесі зафіксовано значні руйнування, підтверджено загибель дев’яти людей, ще щонайменше 23 — постраждали.

У Дніпрі внаслідок удару загинули двоє людей, десятки отримали поранення, частина з них — у тяжкому стані.

Харків також зазнав атаки безпілотниками: пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру, є постраждалі.

Загалом по країні внаслідок атаки загинули щонайменше 15 людей, понад 80 — поранені. За даними Повітряних сил, росіяни випустили 703 повітряні цілі, з яких 667 було знешкоджено силами ППО.

До слова, останні масовані удари Росії по Україні мають на меті тиск на цивільне населення, щоб змусити Київ піти на умови Москви під час можливих переговорів.

Про це заявив пілот-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі Radio NV.

За його словами, використання стратегічної авіації не є випадковим, адже такі операції потребують значних ресурсів.

«Просто так у повітря їх не підніматимуть — це великі витрати пального і ресурсів», — пояснив він.

Світан наголосив, що подібні удари мають терористичний характер і спрямовані насамперед проти цивільного населення.

«Це спроба тиску на суспільство, щоб змусити його погодитися на умови РФ», — зазначив експерт.

Він додав, що така тактика використовується для посилення позицій Росії на дипломатичному рівні.