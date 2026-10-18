Ставка на масштабні пожежі: росіяни оснастили нові дрони «Гербера-2» запальною сумішшю

Гербера / © ukrmilitary.com

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Російські війська почали оснащувати нові безпілотники «Гербера-2» уламково-фугасно-запалювальною бойовою частиною масою 10 кг та окремим баком із запалювальною сумішшю.

Про це йдеться в матеріалі Militarnyi.

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Судячи зі знімків, бак із запалювальною сумішшю розміщений позаду основної бойової частини. Така конфігурація має збільшувати ймовірність виникнення пожежі після влучання. Ймовірно, її можуть використовувати для ударів по критичній інфраструктурі та складських об’єктах.

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Що відомо про «Герберу-2»

«Гербера-2» — збільшена модифікація російського багатоцільового безпілотника «Гербера». Вперше її зафіксували над Україною на початку серпня 2026 року.

Дрон зберіг загальне компонування попередньої версії — стрілоподібне крило, центральне вертикальне оперення та двигун зі штовхаючим гвинтом у хвостовій частині. Водночас він отримав більший планер, змінену форму крила та збільшене оперення.

Однією з головних змін стала потужніша силова установка. «Гербера-2» отримала поршневий двигун робочим об’ємом приблизно 275 см³, який фактично є половиною двигуна ударного дрона Shahed/«Герань-2».

На попередніх версіях використовувався китайський двигун DLE60 потужністю 7 кінських сил і робочим об’ємом близько 61 см³.

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Також нова версія має паливний бак місткістю до 63 літрів. Для порівняння, базова «Гербера» мала 10-літровий бак і могла додатково оснащуватися м’якими паливними резервуарами для збільшення дальності.

Раніше «Герберу-2» фіксували з бойовими частинами масою від 4 до 10 кг залежно від дальності застосування. У звичайної «Гербери» бойове навантаження, як правило, не перевищувало 5 кг.

Залежно від конфігурації дрони цієї родини можуть мати оптичні камери, завадозахищену супутникову навігацію та mesh-модеми для передавання відео й команд оператора. Також повідомлялося про використання 12-канальної завадостійкої антени «Комета».

«Герберу-2» фіксували не лише в Україні. Один із таких безпілотників раніше виявили у Польщі, на узбережжі Балтійського моря поблизу Русинова. Усередині знайшли уламково-фугасну бойову частину масою близько 4 кг із підривачем.

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Також повідомлялось, що розслідування українського військово-аналітичного видання «Мілітарний», яке вивчає ланцюги постачання російського озброєння, виявило вражальну залежність російських технологій від Заходу. Як виявилося, 75% мікросхем до нових дронів ворога постачають саме американські компанії.

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