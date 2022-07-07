Ставки ростуть: експерт розповів, за якої умови ЗСУ зможуть вибити росіян з окупованих територій

Ситуація на фронті може змінитися вже цієї осені.

Змінитися ситуація на фронті може після того, як українські військові отримають необхідну кількість зброї від партнерів.

Про це розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зауважив, що Україна має певні позиційні досягнення: це і звільнення острова Зміїний, і певне просування на Херсонщині. Але, як наголосив експерт, тієї зброї, яку надають партнери, абсолютно недостатньо.

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"Ми маємо часові рубежі на рівні серпня. Якщо в серпні ми отримали б необхідне озброєння та техніку, то восени можна було говорити про можливу зміну ситуації на фронті", - уточнив він.

Експерт вважає, що одиниці сучасної потужної зброї можуть забезпечити лише вдалі контрнаступальні епізоди, але не змінити хід війни.

"Звісно, що навіть поява такої потужної зброї не може гарантувати відразу перелом у війні. Тому, що дуже важко пробивати потім оборону - те, що зараз допущено внаслідок повільних дій Заходу. Щоби вибити ворога з окупованих територій, тепер уже Україні треба щонайменше шестикратна перевага, або ж використання потужного високоточного озброєння по місцях перебування особового складу ворога та місць скупчення техніки тощо", - сказав Бадрак.

Експерт зауважив, що для України дуже важливо мати зброю, яка буде на покоління мати перевагу над російською. Йдеться, насамперед про потужні ударні безпілотники.

"Це значна кількість дронів-кілерів, наприклад, більш нова версія Switchblade 600, яка має от-от надійти Україні. Також важливо отримувати ударні гелікоптери і особливо - літаки. Якщо Україна не зможе домінувати в небі, то казати про потужний наступ буде передчасно", - підсумував Бадрак.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що на фронті нарешті запрацювала західна артилерія.

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