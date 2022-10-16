Ставки зростають: розвідка України запропонувала $100 тис. за полоненого терориста Гіркіна

Українська розвідка обіцяє щедру винагороду тому, хто візьме у полон терориста Гіркіна.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 000 за передачу терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.

Про це йдеться у повідомленні ГУР у Telegram.

"Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави. Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР". Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету", - йдеться у повідомленні.

Ігор Гіркін також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

Волонтер Сергій Стерненко наголосив, що тепер винагорода за взяття у полон Ігоря Гіркіна зросла вже до $150 тис. разом із коштами, які напередодні запропонували блогери, військові, спортсмени та чиновники.

ГУР готове дати 100 000 доларів за взяття у полон воєнного злочинця Гіркіна!



Разом із запропонованими раніше коштами від мене, Тараса Тополі, Валерія Маркуса, Сергія Стаховського та Сергія Гайдая сума складає вже $ 150 000. pic.twitter.com/XfNrgpYAh6 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 16, 2022

Як почалося "полювання" на Гіркіна

15 жовтня ​​активіст та волонтер Сергій Стерненко написав допис у Twitter, запропонувавши винагороду у $10000 тому, хто візьме живим у полон терориста Ігоря Гіркіна.

Сталося це після того, як росЗМІ повідомили, що Гіркін нібито поїхав воювати проти України.

Згодом лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя приєднався до ініціативи і подвоїв ставку до $20000.

"Додам ще $10 тис. власних заощаджень, хто візьме Гіркіна в полон живим. Він ще по "боїнгу" має дати покази", - написав Тополя.

Після цього до флешмобу долучився головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус. Ціна виросла до $30 тис.

Після 22:00, 15 жовтня, до "полювання" долучись очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай і тенісист Сергій Стаховський. Сума зросла до $50 тис.

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