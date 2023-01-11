Ставленики ФСБ у війні проти України втрачають свій вплив: експерт пояснив нові призначення

Пониженого в посаді Суровікіна возвеличували пропагандисти, які вихваляли "професіоналізм" кадировців та безсоромно рефлексуювали на пригожинських зеків.

Від перестановки командувачів угруповання російської армії в Україні результат війни не зміниться, але нові призначення виявляють неприємну тенденцію для тріо Пригожин-Суровікін-Кадиров.

Таку думку висловив у своєму Telegram-каналі військовий експерт Олександр Коваленко, коментуючи призначення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова командувачем угруповання російських військ в Україні, а колишнього керівника “спецоперації” Суровікіна — його заступником.

Він нагадав, що Суровікіна мало не на руках носили пропагандистські ресурси, які раніше “возвеличували "героїчність" та "професіоналізм" кадировців, а зараз безсоромно рефлексують на пригожинських зеків”.

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“Тобто, ми можемо розглянути дуже цікаве тріо Пригожин-Суровікін-Кадиров, яке викликане не результатом внутрішньої симпатії чи давньої дружби, а прямою залежністю від фірми, що курирує ними, з адресою на Луб'янці (мається на увазі ФСБ РФ, - ТСН.ua)”, - зауважив експерт.

Коваленко відзначив, що засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин, який набирає в’язнів на війну в Україні, очолює гібридну силову філію ФСБ, одіозний лідер Чечні Рамзан Кадиров перебуває у жорсткій залежності від ФСБ через Росгвардію, а Суровікін вважається “феесбешним” генералом в армійському середовищі.

Теперішня перестановка на тлі нещодавнього призначення начальником головного штабу Сухопутних військ РФ генерал-полковника Олександра Лапіна, якого Кадиров та Пригожин критикували за провали на фронті, на його думку, свідчить про те, що “пул ФСБ”, який тиснув на міністра оборони РФ Сергія Шойгу, почав втрачати довіру та авторитет.

“У командування РОВ повертається стара дуб-дерево команда, яка критично не змінить ситуацію в зоні бойових дій, а от на внутрішній арені і навіть трохи глибше, можуть відбутися дуже неприємні зміни для луб'янківської групи. І Суровікін - заступник, а Лапін знову при справах - це початок”, - вважає експерт.

Нагадаємо, у середу, 11 січня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

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