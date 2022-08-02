Ставлять навколішки та стріляють один в одного: в окупаційній армії почастішали етнічні конфлікти 

Серед російських окупантів почастішали конфлікти через етнічне походження.
Між окупантами з республіки Тува та одним із командирів розвідувального батальйону стався конфлікт із стріляниною.
Про це розповідає російський окупант, розмову якого перехопила СБУ.
Загарбник розповідає, що один тувинець із 55-ої бригади РФ вистрелив у командира одного із розвідувальних батальйонів. Тоді офіцер відправив до тувинців БТР із особовим складом, який повинен був приборкати вояк із республіки Тува.
Росіяни вистрелили у трьох тувинців, інших - поставили на коліна та змусили перепрошувати. Їм сказали: або вони вибачаються, або їх перестріляють свої ж.
"З огляду на попередні перехоплення у війську окупантів з’явилася тенденція до самознищення. А решті, хто залишиться, українські захисники допоможуть ліквідуватися на полі бою", - повідомляє СБУ.
Нагадаємо, у Бурятії розформували "елітну" десантну бригаду.
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