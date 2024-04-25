Стався фатальний обстріл: на фронті загинула відома військова Рута

Алла Пушкарчук — дівчина, яка пішла на війну ще у 2014 році.

На фронті під обстрілом загинула військовослужбовиця Алла Пушкарчук (Рута).

Про це повідомив журналіст, публіцист, військовослужбовець Дмитро Крапивенко.

"Тендітна дівчина, що пішла на війну ще у 2014-му, залишила світ мистецтва, навчання в університитеті Карпенка-Карого і омріяну кар'єру театрознавиці", — розповів Дмитро Крапивенко.

Ще з 2014-го Алла Пушкарчук воювала у "Правому секторі". А у 2018-му, у цивільноум житті, дівчина доєдналася до команди видання "Тиждень".

"Ми зустрілися. В Алли був сумний втомлений погляд, вона була дуже затиснута емоційно. Я намагався жартувати, обнадіював її, що все в неї вийде і в Тижні вона знайде себе. Вона намагалася посміхатися, просто витискала із себе посмішку, здавалося їй це завдавало ледь не фізичного болю. Ми взяли Аллу в команду "Тижня". Вона добросовісно працювала, зростала від новинаря до повноцііної культурної оглядачки. Але мене тішило навіть не це: я з радістю відзначав як змінювався гардероб Алли до більш яскравого і жіночного... Рута відтавала від років війни", — згадує Дмитро Крапивенко.

Алла Пушкарчук Рута Фото: Krapyvenko Dmytro

Із початком повномасштабної війни Алла та її чоловік Максим мобілізувалися до лав ЗСУ.

"Був період, коли ми були зовсім поруч на фронті, але розимнулися. Рута прислала мені маршрут, як дістатися Зайцевого(того, що під Бахмутом). Це була справжня дорога смерті, але іншої на той час вже не існувало, і я вдячний їй за ці пунктирні лінії на "гуглмапі", — розповів журналіст.

За його словами, останній раз він спілкувався із Рутою вже 2024 року.

"Домовилися написати один одному, "коли будуть якісь хороші новини". Їх не сталося. Стався фатальний обстріл, який забрав життя Рути... Алла була з того покоління, що дорослишало на війні і жадібно будувало плани на майбутнє. Вона колекціонувала народні прискраси, живо цікавилася культурним життям, постила фото котиків, які з нею були повсюди. Ніхто не замінить Аллу. Ні в мирному житті, ні в воєнному. Це невідновлювана втрата у повному сенсі", — написав Крапивенко.

Напередодні Київ попрощався із Назарієм Лавровським, медиком 112-ї окремої бригади ТРО, який до повномасштабного вторгнення Назарій працював у Центрі громадського здоров’я.

Читайте також: