"Ставайте на бік тих, хто меле": Арестович заявив, що зараз триває фаза перемелювання противника, і закликав не нити

"Ставайте на бік тих, хто меле": Арестович заявив, що зараз триває фаза перемелювання противника, і закликав не нити

Протягом ночі проти 7 червня українські війська добре відлупцювали артилерією російських окупантів по всьому коридору, що "палає", – від Ізюма до Бахмута, і авіацією – на Херсонському напрямку.

На сьогодні у війні триває фаза перемелювання противника. Хотілося би швидше, "але так не буває з ворогом, військовий бюджет якого у 12 разів більший, ніж у тебе".

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович написав у Мережі 7 червня.

Він зазначив, що спроби російських військ протягом 6 червня наступати, відрізати і оточувати "трохи засумували".

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"Як говорив мій ротний старшина: "У людини лише два вроджені інстинкти: смоктальний і хапальний. І рано чи пізно доводиться визначитись". Це безпосередньо стосується психологічного стану – і військ, і народу загалом. Час бадьорих гасел минув. До кінця цієї війни добіжить той, хто вміє тікати, скільки може, а потім – скільки треба", – наголосив Арестович.

Він додав, що настав час уподібнюватися до Божих млинів – молоти повільно, але вірно. Налаштування може змінюватися: спади, депресії, на те він і настрій. Але, на думку радника голови ОП, перемагає той, хто діє методично і системно, як дорослий.

"Кожен перебуває на своєму місці. Незалежно від настрою. Іноді всім нам хочеться, щоб завтра настало добре, але так не буває з противником, у якого військовий бюджет у 12 разів більший, ніж у нас", – пояснив Арестович.

Він зауважив, що позиція "кожного із нас визначить долю України".

"Сьогодні і в армії, і в народі з'явилися й ті, хто захитався, і ті, хто готовий спокійно та методично молоти, доки не перемелимо. Стайте на бік тих, хто меле. Робіть свою роботу. Підтримайте тих, хто захитався. Нити ­– значить зітхнути. Але треба зрозуміти, нарешті, дуже просту річ: у нас немає варіанта, у якому ми не перемагаємо", – йдеться у дописі радника голови ОП.

Він наголосив, що програш означає для України колективну Бучу, розміром більшу за Францію. Перемога означає урочистість та закриття тисячолітнього програшного сюжету, переродження нації, сліпуче майбутнє, розквіт країни та культури.

"Я обираю перемогу. Перемагають дорослі. А для цього треба вміти у кожному своєму виборі навчитися хапати, а не ковтати. І бігти стільки – скільки буде потрібно. Зараз триває фаза перемелювання супротивника. Так, хотілося б швидше, але так не буває з ворогом, військовий бюджет якого у 12 разів більший, ніж у тебе", – ще раз зауважив Арестович.

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Він пояснив – що більше українців оберуть брати участь у свою залізну руку, а не скаржитися на неї і не клянчити, то швидше вдасться перейти до наступної фази ­– покінчити з віковим ворогом.

"Стій прямо, як тобі було наказано. І готуйся до наступу", – резюмував радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, раніше Арестович попередив українців про важкий тиждень та повідомив, що російська армія підзбирала сили і наступатиме на трьох ключових напрямках.