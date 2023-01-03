"Стають менш видимими": Ігнат розповів про хитрість росіян під час запусків дронів вздовж Дніпра

Російські війська запускають іранські дрони-камікадзе Shahed в темну пору вздовж річки Дніпро, щоб їх було важче виявити радіолокаційно.

Про це сказав спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Українського радіо".

"Тому що радіолокаційно вони стають менш видимими ― що ближче притискаються до землі. Хочеш жити ― притискаєшся нижче. Радіолокаційні засоби, які виявляють ціль, не будуть її бачити, якщо ціль летить нижче їхнього рівня", - пояснив Ігнат.

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Спікер наголосив на необхідності громадянам перебувати в укриттях під час тривог.

"Навіть при 100% роботі ППО, на жаль, уламки падають і можуть руйнувати автомобілі, будівлі та життя людей. Коли ракета потрапляє в ціль, вона розривається не одразу лоб-в-лоб з "Шахедом", а поруч. Так працює зенітна зброя. Її вражаючі елементи прошивають фюзеляж ракети чи дрона, ракета втрачає свої аеродинамічні дані і падає вниз. Її бойова частина не обов’язково розривається під час зіткнення із зенітною ракетою. Тобто ця бойова частина та уламки зенітної ракети падають на землю", - зазначив Ігнат.

За його словами, основна мета атак дронами - Київ. І нагадав, що під час останніх атак усі запущені дрони були знищені.

"Летять дрони по руслу Дніпра, основна мета - це столиця. Два повітряні командування "Схід" та "Південь" знищили певну кількість дронів, деяких на шляху до столиці збили винищувачі, а більшу частину знищено на підступах до Києва. Київська зенітно-ракетна бригада попрацювала доволі успішно", - сказав він.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що сили ППО України за перші дві доби 2023 року, 1-2 січня, знищили 84 БпЛА ворога. Це є 100% результат.

Раніше ексначальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов пояснював, що армія Росії атакує Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Шахед" вночі, щоб обійти українську ППО.

Своєю чергою, у Міноборони пояснювали, як погода впливає на можливості росіян обстрілювати Україну.

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