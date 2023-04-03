"Польові дружини": окупантка розповіла, як жінки в армії РФ змушені задовольняти командирів

Окупантка каже, що вживає антидепресанти, але заради грошей знову хоче на фронт вбивати українців.

Росіянка Маргарита влітку 2022 року заради грошей уклала контракт з окупаційною армією та поїхала на фронт вбивати українців. Проте там їй не пощастило - окупантка зазнала сексуальних домагань з боку свого командира.

Про це пише "Сибір. Реалії".

43-річна Маргарита побідкалась на те, що в Росії вона не могла заробити грошей. А тому жінка у червні 2022 року вирішила укласти контракт з окупаційною армією та вирушила на війну проти України. На фронті все склалось не так просто, як уявляла собі окупантка.

Вона розповіла, що ще під час навчання, нею зацікавився полковник окупаційної армії та вирішив залишити її у штабі. Інші військові заявили жінці, що "вона сподобалась "полкану" і тепер буде його "польовою дружиною".

"Я запитала, як це, а вони відповіли: готувати, прати і задовольняти", - каже загарбниця.

На війні проти України полковник продовжував домагатись жінки та створив для окупантки нестерпні умови, бо вона відмовлялась від інтиму з ним: загарбниця ночувала на вулиці та залишалась без пайка.

Окупантка згадує, що кожну військовослужбовицю окупаційної армії брав за "польову дружину" офіцер. Маргарита згадує, що вона навіть бачила, як один окупант у нетверезому стані розстріляв свою "польову дружину", бо приревнував її. Все списали на "напад ЗСУ", проте окупантка стала інвалідом.

За словами Маргарити, деякі жінки боялись, що завагітніють від своїх тимчасових "покровителів". Також деякі загарбниці змушені були спати одразу з кількома високопоставленими окупантами, бо їх "просто продавали".

"Аліну віддали ще у вересні. Просто поставили перед фактом - будеш ось із цим, ти йому сподобалася. Вона теж із мого міста. У мене там була людина, водій, який весь час рухався разом зі мною, поруч був. Він її знайшов потім, і я поговорила з нею. Запитала, чи все в неї гаразд. Ну, і вона просто сказала, що в неї все нормально. Мені потім по секрету водій шепнув, що її просто затягали там конкретно, і тому її полкан назад не відправляє, там усе зручно", - каже окупантка.

Попри те, що жінка пережила на війні проти України, вона знову рветься на службу, щоб "заробити грошей" на смертях українців.

Нагадаємо, у Росії судять офіцера, який начебто не відбив атаку ЗСУ на Бєлгородську область.

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