Стають "прокурорами" та "диреторами": СБУ розслідує понад 500 проваджень щодо колаборантів

В Україні продовжують виявляти колаборантів. Так, від початку повномасштабної агресії Росії Служба безпеки розслідує уже понад 500 проваджень за фактами колабораційної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"Зокрема, у Луганській області співробітники СБУ викрили на співпраці з окупантами колишнього депутата районної ради від партії регіонів.

Ще один колаборант з Луганщини погодився на призначення до так званої "прокуратури Білокуракинського району лнр". Також повідомлено про підозру мешканцю Старобільська, який на початку травня став "головним інспектором митного комітету лнр", - розповіли у відомстві.



Крім того, у Донецькій області викрито двох жителів Маріуполя, які добровільно погодились обійняти посади тимчасово виконуючих обов’язки в керівному складі "районного відділу мвд днр".



"А на Херсонщині співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом вчителя однієї зі шкіл Каховки. Встановлено, що зловмисник приєднався до лав окупаційної адміністрації і був призначений "директором" навчального закладу", - йдеться у повідомленні.



Наразі за всіма викрити фактами тривають комплексні заходи.

Нагадаємо, у Мелітополі колаборанти-вчителі передумали працювати на окупантів після того, як отримали зарплату.

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