Стефанчук заінтригував можливими змінами в законопроєкті про мобілізацію і розповів, коли його розглянуть у Раді

Законопроєкт про мобілізацію може бути винесений на голосування до зали пленарних засідань Верховної Ради одразу після його підготовки в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це в ексклюзивному інтервʼю для “Інтерфакс-Україна” розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Можливі зміни

“Щойно законопроєкт про мобілізацію був внесений (25 грудня 2023 року Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби” – ІФ-У), ви пам’ятаєте цей сплеск у суспільстві”, – пригадав Стефанчук.

Він зазначив, що одразу скликав нараду, запросив на неї, зокрема, й голову комітету [Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки], і міністра оборони, і запропонував провести дискусію щодо цього документа в парламенті за участі всіх сторін: мають бути представлені парламентарії, міністерства, військові.

“Тому що саме слово військових має бути найбільш переконливим для всіх, хто ухвалюватиме рішення в подальшому”, – наголосив голова Верховної Ради.

“Так, зараз розпочалася робота в комітеті. Вона відбувається в закритому режимі, але про всі основні рішення буде повідомлено суспільству. Участь беруть і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, і міністр оборони Рустем Умєров, і представники всіх фракцій і груп Верховної Ради, які на професійному рівні обговорюють ці питання”, – розповів Стефанчук.

“Наскільки я поінформований, це обговорення триватиме три-чотири дні. Всього – понад 160 питань. Дуже сподіваюся на ефективність цієї роботи, внаслідок якої будуть напрацьовані рішення, спрямовані на забезпечення перемоги України”, – зауважив він.

Коли законопроєкт винесуть на голосування в Раді

Те, наскільки швидко законопроєкт буде винесено на розгляд до зали засідань, залежатиме від рішення комітету, поінформував голова ВР.

“Дуже сподіваюся, що під час обговорення сторони знайдуть відповіді на всі ці питання, прийдуть до розумного вирішення, і щойно законопроєкт буде готовий на рівні комітету, думаю, він має всі перспективи потрапити одразу в зал”, – сказав він.

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Компроміс: буде чи ні

На запитання про те, наскільки може змінитися компромісна редакція порівняно з урядовою, Стефанчук відповів таке: “Я б дуже хотів коментувати вже після того, як ця дискусія відбудеться в комітеті, тому що моє слово, як голови Верховної Ради, може суттєво вплинути на вирішення цих питань. А я дуже хочу, щоб основною була зрозуміла та збалансована позиція військових, тому що вона має бути забезпечена державним бюджетом та організаційними питаннями. Це має бути комплексна робота”.

Він ще раз підкреслив, що для нього надважливо, що в засіданні комітету беруть участь усі сторони, які мають можливість чесно обговорити ці питання та загрози, які стоять сьогодні перед Україною.

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