Stefania: текст, історія створення, сенс пісні та її вплив на українську культуру

14 травня 2022 року на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" перемогли представники України Kalush Orchestra з піснею Stefania. Читайте в матеріалі ТСН.ua про історію створення цієї композиції, її сенс та вплив на українську культуру.

Kalush Orchestra Stefania: історія створення пісні, яка виграла "Євробачення-2022"

Насамперед, потрібно поговорити про дитинство соліста та сопілкаря гурту Kalush Orchestra.

Соліст Kalush Orchestra Олег Псюк / Фото: Instagram

Соліст Олес Псюк провів своє дитинство в Хотіні (один з районів малоповерхової забудови міста Калуш, що на Івано-Франківщині). Відрізнявся особливою енергійністю, в початковій школі дуже добре вчився, отримував похвальні листи. Реп почав писати ще у 5-му класі. Навчався у Львові. Вже в той час відрізнявся сильним патріотизмом, підтримував події на Майдані. Після початку повномасштабної війни намагається всіляко допомагати українським військовим, які наразі перебувають на передовій.

Сопілкар Kalush Orchestra Тимофій Музичук / Фото: Instagram

Сопілкар та вокаліст Тимофій Музичук (Тіма) виріс у невеличкому селі поблизу кордону з Білоруссю. Ще з дитинства полюбляв слухати бандуру, яку викладала в місцевій музичній школі його мама Світлана. Саме ця музична основа, за словами Тимофія, і поклала початок його захопленням фолком ще до того, як це стало модним.

Соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі своєю мамою Стефанією, на честь якої була написана пісня Stefania / Фото: Instagram

Пісня Stefania, яка перемогла на пісенному консурсі "Євробачення-2022", була написана Олегом Псюком на честь 60-річчя його матері Стефанії Псюк. Це був своєрідний подарунок найріднішій людині, а вже пізніше було вирішено показати під час національного відбору на "Євробачення" саме цю композицію. Цікаво, що сама пісня для мами Стефанії стала приємним сюрпризом, адже вона не знала про те, що син вирішив присвятити їй нові рядки. Зрозуміла жінка все лише тоді, коли почула слова зі сцени.

Текст Stefania

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

В чому сенс пісні Kalush Orchestra "Stefania"

Пісня була написана задовго до початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Як писав лідер та соліст гурту Олег Псюк в своєму інстаграмі: "Стефанія — так звати мою маму. Цю пісню присвятив їй і цю пісню ми будемо представляти на Євробаченні. Це щирий і душевний трек, у якому є український етнокод. Європа дуже кайфує від цього стилю".

Після 24 лютого 2022 року для багатьох українців пісня Kalush Orchestra Stefania набула нового сенсу. Наприклад, у ній є рядок "Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе", який ніби промовляє нам, що попри руйнування в містах та селах, люди спішать до батьківського дому, до своєї Батьківщини.

Мати Стефанію можна назвати і прообразом усіх українських жінок, які в умовах війни залишаються сильними та незламними, захищаючи рідну країну, її дітей та майбутнє.

Під час телемарафону сам Олег Псюк прокоментував таку надзвичайну популярність композиції саме після війни так: "Багато людей сумують за своїми матерями або сприймають Україну, як мати, тому ця пісня стала для багатьох близькою".

Ще раніше Олег Псюк ділився в різних інтерв'ю, що він вперше присвятив пісню саме матері, адже не мав з нею надто тісних стосунків. Однак головний сенс та меседж композиції в тому, що мама - найрідніша людина на Землі, які потрібно цінувати завжди. А під час війни думки про матір мають особливу силу.

Як пісня Stefania від гурту Kalush Orchestra вплинула на українську культуру

Пісня Stefania гурту Kalush Orchestra допомогла показати світові, що українська культура жива, унікальна та ідентична / Фото: Associated Press

Гурт Kalush Orchestra у своїх кліпах та піснях завжди робить акцент саме на автентичності української культури та нації. Так сталося і з композицією Stefania. Під час виступу всі учасники гурту були одягнені в національний одяг, а також використали етнічні мотиви, образи істот з української міфології.

Музиканти гурту Kalush Orchestra вбачали в своєму виступі на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" дві головні місії: закликати всіх людей допомагати Україні, розповівши світові про війну, та підвищити інтерес до української музики. Адже в цей момент культуру України намагаються знищити так само як міста та села, а музика Kalush Orchestra "Stefania" показує, що вона жива і буде жити в своїй унікальності та ідентичності.

Після виступу соліст Олег Псюк закликав світ допомогти Україні, спасти Маріуполь та "Азовсталь". Українські військові, зокрема і окремий загін спеціального призначення Нацгвардії "Азов", подякували виконавцям не лише за їхню підтримку, але й за перемогу.

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