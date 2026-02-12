- Дата публікації
"Стеля впала на колиску": сусіди розповіли, як дивом урятували немовля після атаки по Дніпру
Російська армія вночі 12 лютого масовано вдарила по Дніпру. Поранені четверо людей, серед них немовля та 4-річна дівчинка. Очевидці розповіли, як стеля впала на колиску після обстрілу РФ.
У ніч проти 12 лютого російська армія завдала масованого удару по Дніпру. Під обстріл потрапили житлові квартали та об’єкт інфраструктури. Внаслідок атаки поранені четверо людей, зокрема двоє дітей — немовля та чотирирічна дівчинка. У місті сталося кілька пожеж, пошкоджені приватні будинки та автомобілі.
Кореспонденти Суспільного побували на місці влучань і поспілкувалися з очевидцями.
Один із найбільш пошкоджених будинків — оселя родини, де проживали поранені діти. За словами сусідів, після удару в будинку спалахнула пожежа, а стеля в дитячій кімнаті обвалилася просто на колиску немовляти.
Сусід родини Сергій розповів, що дітей разом із матір’ю госпіталізували. За його словами, трагедії вдалося уникнути лише дивом.
“Дитина чи заплакала, чи що, і мамочка підійшла, взяла її на руки. Три кроки відійшла — і стеля прямо на колиску. І скажіть мені тепер, що немає Бога”, — розповів чоловік.
У будинку самого Сергія вибиті вікна та пошкоджена стеля. Через обстріл на вулиці тимчасово відключили електро- та газопостачання. Мешканці кажуть, що частина будинків залишилася без світла й тепла.
Що передувало
За даними обласної військової адміністрації, в одному з районів Дніпра пошкоджені приватні оселі, автомобілі та інфраструктурний об’єкт. Виникли кілька займань, які ліквідували рятувальники. Постраждалим надають медичну допомогу.
У ніч проти 12 лютого Росія завдала масованого удару по великих містах України — Києву, Дніпру та Одесі, застосувавши балістичні ракети та дрони-камікадзе. Під прицілом опинилися житлові квартали та критична інфраструктура. Є руйнування та поранені, серед них — діти.