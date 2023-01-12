Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стерли у порох: прикордонники розповіли, як у Соледарі розібралися з вагнерівцями

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
2845
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стерли у порох: прикордонники розповіли, як у Соледарі розібралися з вагнерівцями

Фото: Держприкордонслужба України

Українські захисники "мінуснули" групу загарбників та змусили противника відступити.

У Соледарі прикордонники розбили групу вагнерівців буквально на порох.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба Україниу Facebook.

Зазначається, що найманці російської ПВК малими групами просувалися до міської забудови.

"По ворожій піхоті, яка накопичилась на одному з подвірʼїв, прикордонники відкрили вогонь з мінометів калібру 82-мм. У результаті наші захисники ”мінуснули” групу загарбників та змусили противника відступити", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 10 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські бійці мужньо тримають оборону Соледара, тривають важкі бої. Вона зазначила, що ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активний штурм.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський спрогнозував, що перегрупування російських військ у районі Соледара не призведе до захоплення ворогом Бахмута, а після поразки окупанти змушені будуть зупинитися, як свого часу – після штурму Сєвєродонецька та Лисичанська. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2845
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація