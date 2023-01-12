Стерли у порох: прикордонники розповіли, як у Соледарі розібралися з вагнерівцями

У Соледарі прикордонники розбили групу вагнерівців буквально на порох.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба Україниу Facebook.

Зазначається, що найманці російської ПВК малими групами просувалися до міської забудови.

"По ворожій піхоті, яка накопичилась на одному з подвірʼїв, прикордонники відкрили вогонь з мінометів калібру 82-мм. У результаті наші захисники ”мінуснули” групу загарбників та змусили противника відступити", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 10 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські бійці мужньо тримають оборону Соледара, тривають важкі бої. Вона зазначила, що ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активний штурм.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський спрогнозував, що перегрупування російських військ у районі Соледара не призведе до захоплення ворогом Бахмута, а після поразки окупанти змушені будуть зупинитися, як свого часу – після штурму Сєвєродонецька та Лисичанська.

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