Стерненко розвіяв міфи росіян щодо Курська і пояснив, хто у кого під контролем

Росіяни повідомили про наступ невідомих сил на Курську область, стверджуючи, що ситуація під контролем. Проте відео, яке з’явилося пізніше, показало, що контроль над ситуацією у росіян виявився втраченим.

Про це повідомив активіст і волонтер Сергій Стерненко у YouTube.

"Ми учора із вами раптово дізналися із новин, російських новин, бо наш Генштаб поки не коментую, цю ситуацію. Невідомі добрі люди наступають на територію «Курської народної республіки». І спрешу росіяни там розповідали, що ситуація там повністю під контролем, але коли ближче до кінця дня з’явилось відео з технікою і полоненими, стало зрозуміло, що ситуація у росіян там далеко не під контролем" — сказавсказав він.

З його слів, "невідомі добрі люди" повідомили, що збройні сили України просуваються вглиб Курської області. Це вважається дуже незвичайною подією.

Нагадаємо, 6 серпня російські пропагандисти заявили про нібито рейд українських сил у Курську, але українська сторона цю інформацію поки не підтверджує. Сьогодні вранці російські "воєнкори" повідомили про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області, скаржачись на швидке просування Збройних сил України. Вони також порівнюють ситуацію в Суджі з бойовими діями в Бахмуті та Авдіївці, натякаючи на серйозні проблеми для російських сил у цьому регіоні.

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